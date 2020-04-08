Про це повідомляє видання Welt.
Таке рішення було прийнято в рамках реструктуризаційного пакету дій, спрямованих на подолання економічних наслідків коронавірусу.
У компанії пояснили, що скасування глобальних обмежень на авіаперельоти займе кілька місяців, а відновлення світового попиту – роки.
Співробітникам, яких торкнеться скорочення, Lufthansa обіцяє запропонувати працевлаштування в одному з підрозділів компанії.
- Британська авіакомпанія British Airways розглядає можливість тимчасово відсторонити від роботи 80% співробітників, що спричинить безробіття для 36 тисяч осіб у зв’язку з пандемією коронавірусу.