Німецький авіаперевізник Lufthansa повідомив про припинення роботи лоукостера Germanwings в рамках програми реструктуризації в зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Welt.

Таке рішення було прийнято в рамках реструктуризаційного пакету дій, спрямованих на подолання економічних наслідків коронавірусу.

У компанії пояснили, що скасування глобальних обмежень на авіаперельоти займе кілька місяців, а відновлення світового попиту – роки.

Співробітникам, яких торкнеться скорочення, Lufthansa обіцяє запропонувати працевлаштування в одному з підрозділів компанії.