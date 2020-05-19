Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У постанові йдеться, що інтернет-спостереження за іноземцями за кордоном порушує свободу друки, закріплену в конституції країни.
Вперше суд постановив, що розвідувальне агентство підпадає під дію конституції Німеччини навіть по відношенню до своєї діяльності за кордоном.
Таким чином скарги іноземних журналістів і “Репортерів без кордонів” були в більшій частині успішними.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.