Конституційний суд Німеччини ухвалив, що моніторинг інтернет-трафіку іноземних громадян за кордоном з боку розвідувального агентства BND частково порушує конституцію.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У постанові йдеться, що інтернет-спостереження за іноземцями за кордоном порушує свободу друки, закріплену в конституції країни.

Вперше суд постановив, що розвідувальне агентство підпадає під дію конституції Німеччини навіть по відношенню до своєї діяльності за кордоном.

Таким чином скарги іноземних журналістів і “Репортерів без кордонів” були в більшій частині успішними.