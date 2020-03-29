У зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 людям, можливо, доведеться близько року жити в режимі надзвичайної ситуації.

Про це повідомив в інтерв’ю щотижневій газеті ZEIT ONLINE німецький вірусолог, що спеціалізується на коронавірусах, очільник Інституту вірусології в берлінській клініці Шаріте Крістіан Дростен.

“Можливо, близько року суспільству доведеться жити в режимі надзвичайної ситуації. Але не думаю, що так само, як зараз. Ситуацію можна і потрібно буде коригувати. Якісь заборони скасують. Але на початковому етапі, з сьогоднішнього дня до першого тижня після Великодня, нам дійсно необхідно здійснити суворі заходи, уважно спостерігаючи при цьому за розвитком захворюваності”, – зазначив він.

За словами Дростена, закриття барів і ресторанів, скасування публічних заходів, закриття дитячих садків і шкіл – “це вже дуже ефективно”, оскільки зараз “важливо запобігти більшій частині особистих контактів”.

Вірусолог висловив думку, що вжиті (в тому числі в Німеччині) карантинні заходи “вирішальним чином вплинуть на динаміку поширення вірусу”, і це, можливо, “вдасться оцінити вже до Великодня”.

“Але на рівень смертності це вплине не відразу. Тому що люди, які помруть від вірусу в період до Великодня, або вже зараз заражені, або заразяться в найближчі дні”, – наголосив Дростен.

Вірусолог не очікує, що сезонне потепління зупинить спалах коронавірусу, однак допускає поліпшення ситуації.

“Ефект, ймовірно, буде не дуже сильним. Тепла погода не зупинить спалах, але може виявитися корисною. І в поєднанні із заходами ізоляції я дуже розраховую, що ми побачимо результат через місяць”, – заявив він.

На думку Дростена, COVID-19 у результаті нікуди не зникне, але вже не буде такий небезпечний.

“Швидше за все, з ним буде те ж, що і з іншими коронавірусами, які викликають тепер лише застуду. Нам доведеться жити з ним, але після того, як ми переживемо цей спалах, він вже не буде для нас такий небезпечний”, – повідомив вірусолог.

Він додав, що у того, хто перехворів, імунітет, ймовірно, “збережеться до кінця пандемії” – протягом декількох років. І навіть при повторному зараженні хвороба протікатиме “як невинна застуда”.