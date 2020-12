Про це пише видання Business Insider.

Зазначимо, що помилувані Ніколас Слаттен, Пол Слау, Еван Ліберті та Дастін Херд відкрили вогонь на багдадській площі Нісур у 2007 році, охороняючи американський дипломатичний конвой.

Офіс ООН з прав людини попередив, що помилування слугуватиме заохоченням інших до вчинення подібних злочинів, інформує BBC.

Батько дев’ятирічного хлопчика, який загинув, сказав, що Трамп “знову зламав йому життя”.

Уряд Іраку поки не коментує ситуацію.

Що сталося в Іраку?

Слаттен, Слау, Ліберті та Херд були серед 19 приватних охоронців Blackwater, що охороняли колону з чотирьох броньованих машин,які перевозили американський персонал 16 вересня 2007 року.

За даними міністерства юстиції США, близько полудня того дня кілька охоронців відкрили вогонь на площі Нісур та навколо неї.

Тоді загинули 17 осіб, зокрема двоє дітей 9 і 11 років. Смерть 14 з них в ФБР назвали невиправданою, а інцидент спричинив загострення відносин Іраку і США.

У 2015 році суд засудив Слаттена до довічного ув’язнення, а решту трьох охоронців — до 30 років в’язниці. Потім останні подали апеляцію і суд зменшив їхні терміни. Засуджені стверджували, що стріляли з метою захисту, оскільки помилково вважали, що вони зазнали нападу.

“Це був один з найгірших випадків у конфлікті, який ніколи не втрачав здатності шокувати. Через декілька днів після цього уламки десятків машин лежали навколо, а на землі були плями сухої крові… Помилувавши чотирьох причетних чоловіків, президент Трамп відновив ненависть і обурення, спричинені інцидентом”, – заявив Джон Сімпсон, редактор BBC зі світових справ.

Чому Трамп помилував цих в’язнів?

У заяві Білого дому сказано, що Слаттен, Слау, Ліберті та Херд мали “довгу історію служіння нації”, бувши ветеранами армії США та Корпусу морської піхоти США, і що їхні помилування були “широко підтримані громадськістю … кандидатури узгоджені чиновниками”.

Брайан Хеберліг, адвокат Пола Слау, заявив, що охоронці “не заслуговують провести жодної хвилини у в’язниці”, і що він “переповнений емоціями від цієї фантастичної новини”.

Міжнародна реакція

Мохаммед Кінані, громадянин США та Іраку, дев’ятирічний син якого був убитий на площі Нісур, заявив, що рішення президента Трампа “знову зламало йому життя”.

“Він порушив закон. Він порушив усе. Він зламав суд. Він зламав суддю”, – сказав він.

Прессекретар Управління ООН з прав людини Марта Хуртадо висловила глибоке занепокоєння і сказала, що помилування охоронців “сприяє безкарності та стане заохоченням для інших до вчинення таких злочинів у майбутньому”.

“Офіс ООН з прав людини закликає США відновити свою прихильність боротьбі з безкарністю за грубі порушення прав людини та серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, а також виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення відповідальності за такі злочини”, – додала вона.

Хіна Шамсі, директор Проєкту національної безпеки Американського союзу громадянських свобод, заявила, що Трамп “пробив дно помилуваннями Blackwater”.

“Президент Трамп ображає пам’ять жертв Іраку і ще більше принижує свою діяльність цим вчинком”, – додала вона.

Демократичний американський сенатор Кріс Мерфі написав у своєму Twitter: “Помилування цих вбивць – це ганьба. Вони розстрілювали жінок і дітей, які підняли руки догори. Але це все частина плану, щоб обмежити Байдена інструментами національної безпеки. Ці помилування завдадуть значної шкоди відносинам США та Іраку в критичний момент”.

Pardoning these murderers is a disgrace. They shot women and kids who had their hands in the air.

But it’s all part of a plan to limit Biden’s national security tools. These pardons will greatly damage U.S.-Iraq relations, at a critical moment. https://t.co/XZnDwqhjSi

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) December 23, 2020