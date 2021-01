Трансляція засідання ведеться на сайті законодавчого органу.

80-річна конгресмен здобула перемогу над 55-річним республіканцем Кевіном Маккарті – політик отримала 216 голосів проти 209 у її опонента.

Так, Пелосі обіймає згадану посаду вже четвертий раз. Вона була спікером Конгресу попереднього скликання, також із січня 2007 року по січень 2011 року (110-го і 111-го скликань).

Our work #ForThePeople continues, even in the face of this unprecedented national crisis. Tune in as I swear in Members of the #117thCongress. https://t.co/ATx5aPEaWa

