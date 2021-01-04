Трансляція засідання ведеться на сайті законодавчого органу.

80-річна конгресмен здобула перемогу над 55-річним республіканцем Кевіном Маккарті – політик отримала 216 голосів проти 209 у її опонента.

Так, Пелосі обіймає згадану посаду вже четвертий раз. Вона була спікером Конгресу попереднього скликання, також із січня 2007 року по січень 2011 року (110-го і 111-го скликань).

Our work #ForThePeople continues, even in the face of this unprecedented national crisis. Tune in as I swear in Members of the #117thCongress. https://t.co/ATx5aPEaWa — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 3, 2021

Новий склад Конгресу США, члени якого були обрані в ході виборів в США в листопаді 2020 року, приступив до своїх посадових обов’язків 3 січня.

Як повідомляє видання USA Today, у Вашингтоні вже готуються до, можливо, найбільш масових протестів прихильників Трампа 6 січня (зокрема, правоохоронні органи).

Попередні демонстрації часто супроводжувалися різними інцидентами і сутичками.

У соцмережах повідомлення про мітинг активно просувають різні групи, що підтримують Трампа (наприклад, “#StopTheSteal”).

Служба національних парків США вже отримала три заявки на проведення акцій протесту 6 січня. Наприклад, консервативна група “Women for America First”, яка брала участь в організації маршу “Million MAGA March” у листопаді, запросила дозвіл на проведення акції протесту на площі Freedom Plaza в Вашингтоні (орієнтовна кількість учасників – 5000 ).

Ще одна група під назвою “Коаліція 80 відсотків” запросила дозвіл для 10 000 учасників протесту в тому ж районі. Як зазначає видання, назва групи “відноситься до приблизно 80% виборців Трампа, які не вірять, що Байден переміг на виборах справедливо”.

У Мережі з’являються повідомлення, що на протест також вийдуть представники ультраправої, неофашистською організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа.

Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Але голосування колегії виборників – не останній крок у конституційному процесі обрання президента США.

Відповідно до конституції країни, результати голосування колегії ще мають бути затверджені Конгресом США. Це має відбутися 6 січня (на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу).