Про це повідомило американське видання Time.
Ненсі Пелосі провела зустріч зі спікером Національної асамблеї Кім Джин Пьо й іншими членами парламенту. Представники США та Південної Кореї порушили питання регіональної безпеки та економічного співробітництва. Вони також обговорили кліматичні проблеми.
Видання наводить слова південнокорейського чиновника, який сказав, що спікерка Палати представників США має намір відвідати демілітаризовану зону. Йдеться про кордон Південної та Північної Кореї, ширина якого становить чотири кілометри.
Якщо це відбудеться, то цей візит американської політикині стане першим з часів зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Останній візит відбувся ще у 2019 році.
Зазначимо, що Північна Корея негативно відреагувала на візит Пелосі на Тайвань. У КНДР заявили, що “поточна ситуація чітко свідчить про нахабне втручання США у внутрішні справи інших країн”.
Надалі Ненсі Пелосі проведе телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.
- Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань , здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього.
- 3 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню Цай Інвень.
- На наступний день після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.
- Міністри закордонних справ “Великої сімки” написали спільну заяву, в якій закликали КНР зберегти мир та стабільність у Тайванській протоці.
- Китай заблокував імпорт низки продовольства з Тайваню у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Проте країна уникнула застосування обмежень на одну з найважливіших у світі галузей — чіпи.