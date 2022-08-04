Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула до Південної Кореї після візиту до Тайваню. Американська посадовиця планує відвідати кордон із КНДР.

Про це повідомило американське видання Time.

Ненсі Пелосі провела зустріч зі спікером Національної асамблеї Кім Джин Пьо й іншими членами парламенту. Представники США та Південної Кореї порушили питання регіональної безпеки та економічного співробітництва. Вони також обговорили кліматичні проблеми.

Видання наводить слова південнокорейського чиновника, який сказав, що спікерка Палати представників США має намір відвідати демілітаризовану зону. Йдеться про кордон Південної та Північної Кореї, ширина якого становить чотири кілометри.

Якщо це відбудеться, то цей візит американської політикині стане першим з часів зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Останній візит відбувся ще у 2019 році.

Зазначимо, що Північна Корея негативно відреагувала на візит Пелосі на Тайвань. У КНДР заявили, що “поточна ситуація чітко свідчить про нахабне втручання США у внутрішні справи інших країн”.