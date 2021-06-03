Про це повідомляє The Guardian.

На думку Пелосі, відновлення розслідування — “остання можливість примусити 45-го президента США Дональда Трампа відповісти за підбурювання до повстання”.

Вона категорично заявила, що збирається провести незалежне розслідування подій 6 січня навіть без підтримки обох партій.

Під час зустрічі з представниками Демократичної партії Пелосі повідомила, що збирається створити спеціальний комітет у Палаті представників. Комітет може стати аналогом комісії, роботу якої заблокували республіканці. Це один з варіантів, які є у Пелосі. Якщо реалізувати його не вдасться — вона повідомить про інші можливі варіанти.

Головна функція, яку матиме комісія — викликати свідків до суду.

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Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.