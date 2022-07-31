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Ненсі Пелосі вирушає до Азії з можливою зупинкою на Тайвані, попри попередження Китаю – WSJ

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі планує відвідати головних союзників в Азії. Водночас питання щодо можливої поїздки до Тайваню, яке викликало попередження з боку Китаю, досі не вирішене.

Понеділок, 1 серпня 2022, 00:53
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Про це пише американська ділова газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Поїздка Пелосі та кількох інших членів Конгресу передбачає заплановані зупинки в Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії. Також провелась матеріально-технічна підготовка до зупинки на Тайвані на випадок, якщо рішення відправитися туди буде прийнято, зазначило одне з джерел.

Оскільки Китай неодноразово попереджав про наслідки, якщо Пелосі поїде до Тайваню, цього тижня ВМС перемістили авіаносець USS Ronald Reagan і його ударну групу з порту Сінгапуру в західну частину Тихого океану в напрямку Південно-Китайського моря. Хоча Пентагон заявив, що цей крок давно планувався, Міністерство оборони іноді переміщує військові засоби ближче до районів, які відвідують високопоставлені політичні лідери та офіційні особи, як запобіжний захід, пояснюють у газеті.

Пелосі відмовилася підтвердити свої плани поїздки на пресконференції, пославшись на заходи безпеки.

Якщо цей візит відбудеться, Пелосі стане найвищим політиком США, який відвідав Тайвань за минулі 25 років. Проте Пекін розглядає візити такого високопоставленого політичного лідера як ознаку збільшення дипломатичної та військової підтримки США Тайваню та відступ від попередніх зобов’язань щодо обмеження цих зв’язків із демократично обраним урядом.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

Будучи молодою членкинею Конгресу під час візиту до Пекіна в 1991 році, політикиня розгорнула на площі Тяньаньмень банер зі словами “тим, хто загинув за демократію в Китаї” — данина пам’яті тим, хто загинув, коли китайська армія придушувала демонстрації 1989 року.

Своєю чергою, Джо Байден публічно не зазначив, чи варто Пелосі їхати на Тайвань, хоча зауважив, що американські військові “думають, що зараз це не дуже гарна ідея”. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів і верховний командувач Індійсько-Тихоокеанського командування поінформували про ситуацію з безпекою.

За словами деяких регіональних спеціалістів і китайських коментаторів, якщо Пелосі спробує відвідати Тайвань, китайські військові, ймовірно, продемонструють силу і можуть спробувати втрутитися в курс польоту військового літака, на якому вона, як очікується, летітиме.

За словами китайських посадовців, тісніші зв’язки зі США та продаж зброї дозволяють Тайваню протистояти закликам і тиску Пекіна щодо політичного союзу.

Теги: Китай, Ненсі Пелосі, Протистояння, США, Тайвань

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