Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Пелосі закликала глав держав не відвідувати Олімпіаду.

За її словами, США не можуть поводити себе так, як ніби-то все у порядку з Олімпійськими іграми, що проходитимуть у Китаї.

За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих “таборах для перевиховання”, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури і мови.

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На думку Пелосі, глави держав у всьому світі повинні бойкотувати зимові Олімпійські ігри, що пройдуть у лютому.

“Давайте не будемо поважати китайський уряд, відправляючи глав держав до Китаю. Якщо глави держав поїдуть до Китаю в світлі геноциду, який досі триває, – дійсно виникає питання, який моральний авторитет у них є, щоб знову говорити про права людини в будь-якому місці в світі?” – сказала Пелосі.

У відповідь Лю Пен’юй, представник китайського посольства у Вашингтоні, різко відгукнувся щодо пропозиції Пелосі.

“Цікаво, що змушує деяких американських політиків думати, що вони насправді мають так званий моральний авторитет? Що стосується питань прав людини, вони не в змозі ні історично, ні в даний час виступати з необґрунтованою критикою на адресу Китаю”, – сказав Лю інформаційному агентству Reuters.

Уряд Китаю звинувачують в проведенні примусової стерилізації уйгурських жінок і розлуці дітей з їхніми сім’ями.

Спочатку країна заперечувала існування таборів, а потім назвала це необхідним заходом проти тероризму. Китайський уряд відкидає звинувачення в порушенні прав людини.