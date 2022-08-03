Про це повідомило американське видання CNN.

Літак з американськими політиками вилетів з аеропорту Тайбею. Делегація, яка складалася зі спікерки та п’яти інших законодавців-демократів, провели на острові менше ніж добу. У Китаї сприйняли візит як легітимацію руху за незалежність Тайваню, додало The Washington Post.

“Ми обговорили, як Америка і Тайвань можуть поглибити наші економічні зв’язки, ще більше зміцнити наше партнерство у сфері безпеки та захистити наші спільні демократичні цінності”, — написала Пелосі у Twitter.

Watch: US House Speaker Nancy Pelosi leaves Taiwan | Track latest news updates here https://t.co/34oCZ4aMbw

.#Taiwan #NancyPelosi pic.twitter.com/QfmlFhgbdu — Economic Times (@EconomicTimes) August 3, 2022

Зазначено, що візит став випробуванням дипломатичної стійкості Тайваню. Водночас Тайвань став готуватися до економічних і військових заходів у відповідь з боку Пекіна. Зокрема ними є військові навчання, яке КНР запланувала з 4 по 7 серпня.