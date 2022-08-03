Про це повідомило американське видання CNN.
Літак з американськими політиками вилетів з аеропорту Тайбею. Делегація, яка складалася зі спікерки та п’яти інших законодавців-демократів, провели на острові менше ніж добу. У Китаї сприйняли візит як легітимацію руху за незалежність Тайваню, додало The Washington Post.
“Ми обговорили, як Америка і Тайвань можуть поглибити наші економічні зв’язки, ще більше зміцнити наше партнерство у сфері безпеки та захистити наші спільні демократичні цінності”, — написала Пелосі у Twitter.
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.#Taiwan #NancyPelosi pic.twitter.com/QfmlFhgbdu
— Economic Times (@EconomicTimes) August 3, 2022
Зазначено, що візит став випробуванням дипломатичної стійкості Тайваню. Водночас Тайвань став готуватися до економічних і військових заходів у відповідь з боку Пекіна. Зокрема ними є військові навчання, яке КНР запланувала з 4 по 7 серпня.
“Китай налаштувався на подальші кроки, і ми очікуємо, що вони продовжать реагувати у довгостроковій перспективі”, – заявив прессекретар Білого дому Джон Кірбі.
- Нагадаємо, Тайвань веде перемовини з Японією та Філіппінами щодо альтернативних авіаційних маршрутів. Їх шукають через бойові навчання Китаю навколо острова.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню Цай Інвень.
- Голова російського МЗС Сергій Лавров назвав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань “бажанням Вашингтона продемонструвати свою безкарність та своє беззаконня”.