У середу, 3 серпня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню Цай Інвень.

Про це лідерка Тайваню повідомила у своєму Twitter-акаунті.

У дописі Цай Інвень зауважила, що їй приємно особисто познайомитись зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі та визнати її давню підтримку Тайваню.

“Ваш візит не лише демонструє потужну підтримку Конгресом США двосторонніх зв’язків – він також надсилає світу повідомлення про те, що демократії разом протистоять спільним викликам”, – написала Інвень.

ДОВІДКА: У ЗМІ про візит Ненсі Пелосі до Тайваню почали повідомляти ще наприкінці липня. Вже тоді Китай попереджав США щодо суворих наслідків цієї поїздки.

Однак попри всі застереження Ненсі Пелосі все ж прилетіла на Тайвань. Це сталось 2 серпня ввечері (за місцевим часом).

Коли стало офіційно відомо, що Ненсі Пелосі все ж летить на Тайвань, Китай підняв у небо військові літаки, а також вивів військові кораблі поблизу неофіційної лінії розмежування Тайваню та КНР.

За візитом американської посадовиці та реакцією на нього Китаю спостерігали тисячі осіб у всьому світі.