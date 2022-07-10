Співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур підтримала Володимира Зеленського та звинуватила Вікторію Спартц у "необачній допомозі" президенту РФ Володимиру Путіну та його пропагандистам.

Про це йдеться в опублікованому листі на сайті Марсі Каптур.

За її словами, “хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість” – загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання.

Каптур наголосила, що рівень і масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого посадовця.

“Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив українських посадовців під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, а в українського народу немає більшого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники, ми продовжуватимемо працювати рука об руку з президентом Зеленським та його офісом, щоб забезпечити припинення цієї війни”, – йдеться у листі.

Своєю чергою, речник президента України Сергій Никифоров зазначив “Суспільному”, що в Офісі президента не отримували жодних листів чи звернень від членкині Конгресу США Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до Андрія Єрмака.

“Це справа американської депутатки і американського Президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули”, — зазначив він.

Раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц заявила, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв українське керівництво, що цього лютого нападу з боку РФ не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належно підготуватися до війни.

Вона перерахувала кілька звинувачень на адресу пана Єрмака і дозволила йому самому їх розкрити:

1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу;

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону “Азов”;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

6. Цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.