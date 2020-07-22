Правоохоронці не відразу затримали луцького терориста Максима Кривоша після виходу його з автобуса, оскільки потрібно було переконатися, що він не приведе в дію вибуховий пристрій.

Про це розповів сьогодні на брифінгу начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

Так, напередодні було оприлюднено відео затримання Кривоша, який захопив автобус із заручниками в Луцьку. На запису видно, що він вийшов з автобуса і стояв біля нього близько хвилини, перш ніж був затриманий.

В СБУ пояснюють це “професійною необхідністю”.

“Вівся переговорний процес, який залишився поза камерами. Відео, яке публікувалося в Інтернеті, було обмежено тільки автобусом і терористом. Ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори. У нас були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Він так і залишив, згідно з нашими домовленостями, сумку з вибуховим пристроєм. Ми повинні були переконатися, що у нього немає дистанційного керування цим пристроєм, тому що заручники залишалися в автобусі. Йому давалися вказівки – підняти руки, опустити рук, обернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість пристроями виявлення небезпеки для заручників. Тільки після цього до нього підійшли співробітники поліції і СБУ. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль підійшов до нього в жовтій жилетці і в медичному одязі був співробітник СБУ, для того, щоб уникнути можливих жертв серед заручників, які залишилися в автобусі”, – розповів Данюков.

“Тому ця затримка була викликана професійною необхідністю, а не тому що це був театр або хтось чекав”, – наголосив він.

За словами Данюкова, згодом до автобуса під’їхав БТР, тому що “потрібно було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку”, оскільки було невідомо, чи є у Кривоша спільники на площі.

“Це вже тактика дій під час таких спецоперацій. Методи роботи не завжди дозволено розкривати”, – додав начальник ГУ Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, який також був присутній на брифінгу.

(На відео – з 7:13)

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.