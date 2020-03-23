Необхідності вводити надзвичайний стан цього тижня немає — прем’єр Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на цьому тижні вводити немає необхідності вводити надзвичайний стан в країні через COVID-19.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами глави уряду, тих заходів, які вже вживаються в областях, де виявлено COVID-19, достатньо для того, щоб ефективно управляти країною.

“Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайний події. Сьогодні розвиток цього коронавірусу в країні досить помірним на відміну від багатьох країн Європи. У тих областях, де коронавірус з’являється, після першого ж хворих вводиться стан надзвичайної ситуації. Кабмін його стверджує для кожного регіону. Поки цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з’явилося і в країні”, — зазначив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр підкреслив, що на цьому тижні потреби вводити надзвичайний стан в країні немає.

“Про запровадження надзвичайного стану — це окреме рішення, яке Кабінет Міністрів пропонує президенту у вигляді проекту указу і далі Верховна Рада такий указ стверджує. На цьому тижні так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні“, — заявив він.

<noscript><iframe title="СВОБОДА СЛОВА - Украина в шаге от чрезвычайного положения - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ от 23.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Ll1y5c6EcOA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>