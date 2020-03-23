23:58 Тимошенко: «Батьківщина» призупиняє опозиційність до діючої влади
22:38 20 хвилин на селфі: у Польщі людей на карантині контролюють через додаток
22:17 Заборона для українців залишати країну суперечить Конституції — юрист
21:51 Голлівудська актриса з України Сахно заразилася коронавірусом
21:21 Депутат «Слуги народу» захворів на коронавірус
20:58 На час карантину в Україні ліки можна буде отримати поштою
20:40 Зеленський переніс військовий призов на місяць
20:25 Власників магазинів та аптек зобов’язали стежити за дистанцією між відвідувачами
20:00 Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним
19:10 «Дівчина Бонда» Куриленко вилікувалася від коронавірусу
18:57 Голову МОЗ звинуватили в спробі «призначити довірену особу»
18:34 Україна очікує поставки тестів, апаратів ШВЛ та засобів захисту до кінця тижня
18:16 Зеленський пригрозив відповідальністю за підвищення цін в карантин
18:13 Один із «Слуг народу» лежить в лікарні з підозрою на коронавірус
18:09 За експорт медтоварів введуть кримінальну відповідальність — Зеленський
17:49 «Велична порожнеча»: NYT зібрав знімки спорожнілих в карантині міст
17:37 Мікробіолог розповів, які тести на коронавірус точніші
17:31 Юваль Ной Харарі: безвідповідальні політики підірвали довіру до держорганів та ЗМІ
17:13 Кабмін заборонив експорт етилового спирту
16:56 Україна та Іран узгодили розслідування справи збитого літака
16:32 Крах економіки? Україна прийняла більш жорсткі заходи через коронавірус, ніж інші країни
16:13 У Раді планували скасувати закон про мову, – нардеп
15:41 Юваль Ной Харарі: зупинка міжнародних поїздок ускладнить боротьбу з COVID-19
14:40 У Гонконзі виникла загроза другої хвилі COVID-19: місто висилає всіх нерезидентів
14:31 Журналістка показала, як виглядає госпіталізація з підозрою на коронавірус

Необхідності вводити надзвичайний стан цього тижня немає — прем’єр Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на цьому тижні вводити немає необхідності вводити надзвичайний стан в країні через COVID-19.

Понеділок, 23 березня 2020, 23:18

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами глави уряду, тих заходів, які вже вживаються в областях, де виявлено COVID-19, достатньо для того, щоб ефективно управляти країною.

“Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайний події. Сьогодні розвиток цього коронавірусу в країні досить помірним на відміну від багатьох країн Європи. У тих областях, де коронавірус з’являється, після першого ж хворих вводиться стан надзвичайної ситуації. Кабмін його стверджує для кожного регіону. Поки цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з’явилося і в країні”, — зазначив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр підкреслив, що на цьому тижні потреби вводити надзвичайний стан в країні немає.

“Про запровадження надзвичайного стану — це окреме рішення, яке Кабінет Міністрів пропонує президенту у вигляді проекту указу і далі Верховна Рада такий указ стверджує. На цьому тижні так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні“, — заявив він.

  • Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликав ввести в Україні надзвичайний стан для запобігання поширенню коронавірусу.
  • У кількох областях України введено режим надзвичайної ситуації. #Букви розповідали, що це означає.
  • Юрист Олександр Ткачук пояснив, чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації.
  • Сьогодні в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом. Тепер загальна кількість заражених — 73 людини.
Теги: COVID19, коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!