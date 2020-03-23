Необхідності вводити надзвичайний стан цього тижня немає — прем’єр Шмигаль

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
За словами глави уряду, тих заходів, які вже вживаються в областях, де виявлено COVID-19, достатньо для того, щоб ефективно управляти країною.
“Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайний події. Сьогодні розвиток цього коронавірусу в країні досить помірним на відміну від багатьох країн Європи. У тих областях, де коронавірус з’являється, після першого ж хворих вводиться стан надзвичайної ситуації. Кабмін його стверджує для кожного регіону. Поки цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з’явилося і в країні”, — зазначив Шмигаль.
Також прем’єр-міністр підкреслив, що на цьому тижні потреби вводити надзвичайний стан в країні немає.
“Про запровадження надзвичайного стану — це окреме рішення, яке Кабінет Міністрів пропонує президенту у вигляді проекту указу і далі Верховна Рада такий указ стверджує. На цьому тижні так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні“, — заявив він.
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