Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко під час поїздки до Великої Британії побував на військових складах, з яких відправляється в Україну техніка для ЗСУ. Як відомо, Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

“Ці 200 потужних автомобілів стоять у Сполученому Королівстві. Раз на три-чотири дні лафет Марини переганяє 2 вантажівки в Україну, де вони отримують технічне обслуговування і передаються Збройним Силам. Проте ці темпи недостатні, ми дуже хочемо пришвидшити процес”, – зауважив п’ятий президент України

Також він зазначив, що зараз найважливіше завдання – доставити дві сотні автомобілів в Україну. Крім того, п’ятий президент України розповів, що загалом це буде більш як 200 автомобілів. Після відповідних інспекцій вони будуть відвантажуватися й відправлятись в Україну.

“Не забувайте, контрнаступ став можливий саме завдяки вам і не важливо, куди саме ви перераховуєте гроші чи якій волонтерській спільноті ви допомагаєте. Але усі дрони, машини й ці 200 вантажівок теж куплені завдяки вашим і моїм коштам. А зараз ми хочемо, щоб ці DAF’и дісталися до України вже найближчим часом. Тут ми приведемо їх до бойової готовності та відправимо українським військовим”, – підкреслив Петро Порошенко.

Зокрема, він подякував всім волонтерам, які зараз працюють над відправленням цих машин.

Довідка. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.