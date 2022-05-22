Російський напад на Україну став тривожним сигналом для безпеки та оборони ЄС. У спільному повідомленні цього тижня про недоліки в оборонних інвестиціях чітко пояснюється, що через недостатнє інвестування оборонні можливості європейських країн не відповідають тим, які необхідні для протистояння загрозам, з котрими вони зіштовхуються.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму щотижневому блозі.

Він наголосив, що наразі постало питання не лише в тому, щоб витрачати більше, але і в тому, щоб витрачати разом – адже це єдиний спосіб витрачати краще.

План країн ЄС має полягати у роботі над боєготовністю сил оборони, зокрема й над поповненням запасів, які значно скоротилися у результаті надання допомоги Україні, та збільшенням кількості озброєнь. Боррель вважає, що країни ЄС мають почати спільну роботу над розробку основних бойових танків, оборонних систем A2/AD та систем оповіщення про ситуацію в космосі.

Єврокомісія також планує створити робочу групу для підтримки короткострокових потреб у закупівлях і буде заохочувати країни-члени до спільних закупівель.

Окрім цього, депутати обговорять питання зміцнення бюджетів Європейського оборонного фонду і військову мобільність через Механізм з’єднання Європи.