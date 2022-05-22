Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму щотижневому блозі.
Він наголосив, що наразі постало питання не лише в тому, щоб витрачати більше, але і в тому, щоб витрачати разом – адже це єдиний спосіб витрачати краще.
План країн ЄС має полягати у роботі над боєготовністю сил оборони, зокрема й над поповненням запасів, які значно скоротилися у результаті надання допомоги Україні, та збільшенням кількості озброєнь. Боррель вважає, що країни ЄС мають почати спільну роботу над розробку основних бойових танків, оборонних систем A2/AD та систем оповіщення про ситуацію в космосі.
Єврокомісія також планує створити робочу групу для підтримки короткострокових потреб у закупівлях і буде заохочувати країни-члени до спільних закупівель.
Окрім цього, депутати обговорять питання зміцнення бюджетів Європейського оборонного фонду і військову мобільність через Механізм з’єднання Європи.
“Настав час просувати європейську оборону. Нам потрібно зміцнити європейську оборонно-промислову базу та працювати з необхідним військовим потенціалом. Щоб мати можливість збільшити нашу військову спроможність захищати себе, зробити НАТО сильнішим і краще підтримувати наших партнерів, коли це необхідно”, – резюмував Боррель.
- Нагадаємо, Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що РФ, найімовірніше, зазнала значних втрат в Україні.
- Адміністрація Білого дому подасть до Конгресу США звіти про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Президент Джо Байден оголосив про повну підтримку цих країн щодо членства в Альянсі.
- Раніше Жозеп Боррель запропонував Євросоюзу розглянути можливість вилучення заморожених валютних резервів РФ. Кошти можуть спрямувати для відновлення України після нападу РФ.