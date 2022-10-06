«Необхідно повністю заблокувати формулу війни» – Зеленський на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти

На першій зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський закликав повністю реалізувати українську формулу миру, котру він представив у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН.

Про це глава держави заявив під час свого виступу.

Насамперед він привітав усіх із заснуванням спільної нової політичної ініціативи, завдяки якій цивілізований світ отримав не просто ще один формат співпраці у Європі, а дуже потужну можливість повернути мир у Європу.

За його словами, європейська політична спільнота має реальну змогу стати європейською спільнотою миру.

“Наші позиції зараз достатньо сильні, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на закінчення війни й гарантування довгострокового миру – для України, для Європи, для світу”, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що РФ всю свою політику підпорядкувала лише одному завданню, а саме: веденню війни. Війни проти України, проти Європи, проти світу.

Так, російські вбивці здійснювали замахи на людей на території різних країн Європи. І влаштовували диверсії у Європі – проти складів зі зброєю, проти виробництв і тепер уже проти газогонів.

Країна-агресорка залякує й шантажує, щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває, використовуючи все – від продовольчої кризи до радіаційного шантажу, від дестабілізації енергоринків до ядерного шантажу. Все для того, щоб зламати єдність союзників і партнерів, щоб залякати народи, аби змусити мільйони людей боятись і на основі цього страху поступатися, насамперед “цінностями свободи, демократії та права народів жити вільно”.

Зеленський зауважив, що Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла РФ. І саме в Україні потрібно її перемогти. За 225 днів повномасштабної війни всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Тепер же, закликав президент, усі мають зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована.

Президент закликав реалізувати формулу миру, котру представив у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН. Очільник української держави переконаний, що пункти нашої формули миру нейтралізують усе, що робить РФ, щоб воювати.

“Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН. Росія робить Організацію Об’єднаних Націй зібранням 192, хто просто змушений терпіти, поки одна держава бреше й глумиться і, коли хоче цього, застосовує право вето, щоб заблокувати реальну можливість ООН повертати мир. Звичайно, для покарання агресора потрібні і спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, і міжнародний компенсаційний механізм, який змусить Росію відшкодувати завдані нею збитки. Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі. Подивіться на поле бою в Україні зараз. Це така інтенсивна війна, яку абсолютна більшість держав просто не змогла б вести. І саме тому цю війну потрібно виграти зараз – виграти в Україні. Щоб російський флот не міг заблокувати ще й інші порти на Чорному, Середземному чи будь-якому іншому морі. Щоб російські танки не наступали на Варшаву чи знову на Прагу. Щоб російська артилерія не била по країнах Балтії. Щоб російські ракети не били по території Фінляндії чи будь-якої іншої країни. Така загроза існує. Таку загрозу ми щодня зменшуємо, коли знищуємо окупантів в Україні. Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності. Ми це робимо. Робимо разом із вами, з вашою допомогою. Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам. П’яте – рішучість. За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована”, – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що сьогодні РФ знову завдала ударів з повітря по українських містах, застосовуючи іранські безпілотники та свої ракети. Наслідки атаки 6 жовтня – загиблі й поранені люди, спалені будинки.

У Запоріжжі після першого ракетного удару сьогодні, коли люди прийшли, щоб розібрати завали, РФ завдала другого ракетного удару: абсолютна підлість, абсолютне зло, наголосив Зеленський.

Проте, переконаний президент, буде й день, коли російське зло програє. Це буде саме той день, коли наша формула миру переможе.

Він закликав ухвалити базове рішення. Рішення про сенс для цієї спільноти.

“Ми, лідери Європи, можемо стати лідерами миру. Наша Європейська політична спільнота може стати Європейською спільнотою миру”, – резюмував він.

Створити “Європейську політичну спільноту” запропонував президент Франції Емманюель Макрон. 9 травня він заявив, що долучитися до нового простору Європи можуть країни, які є формальними членами ЄС. Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею президента Франції.

Єврорада схвалила створення “Європейської політичної спільноти” у Брюсселі. Рішення ухвалили під час саміту 23-24 червня.

На засіданні нового формату у столиці Чехії Празі зібралися глави держав та урядів 44 країн Європи.

Метою нової Європейської політичної спільноти є зміцнення стабільності, безпеки та миру, заявив голова Ради ЄС Шарль Мішель у четвер, 5 жовтня. Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що саміт у Празі стане для президента РФ Володимира Путіна “сигналом єдності” Європи.

Організатор форуму – прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала у своїй промові на відкритті саміту нагадав про події Празької весни 1968 року, коли Москва своїми танками “знищила надії на розширення свободи”.

“Важко дивитися злу в очі, але перемога буде за правдою. Усі ми у глибині серця знаємо, що Україна переможе, оскільки правда на її боці”, – заявив Фіала