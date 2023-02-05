П'ятий президент України Петро Порошенко передав рації та прилади Starlink новій бригаді десантно-штурмових військ. Він наголосив, що зараз необхідно робили все, щоб Україна змогла відвоювати окуповані території та відбила атаки росіян.

Про це повідомив Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

Політик наголосив, що вихідних в російсько-українській війні немає – і прямо зараз формується нова бригада ДШВ. Порошенко додав, що у її складі є давні знайомі:

“У її керівництві та складі – мої побратими та старі друзі. Це – Вальтер Шеффер, з яким ми разом в Чернівцях зробили багато корисних справ, та легендарний військовий з позивним “Батя”.

П’ятий президент наголосив, що у бригади є потреби, які необхідно терміново закрити – і він відразу ж відгукнувся у наданні допомоги.

Бригада уже почала виходити на перші навчання і їм потрібен зв’язок. Тому Порошенко передав їм . Метою та завданням волонтерів є організувати все так, щоб ці пристрої були у кожному підрозділі бригади.

“ГО Справа Громад та Фонд Порошенка має багато проєктів – унікальних продуктів, які робимо лише ми. І на них також отримали замовлення від новоствореної бригади ДШВ. Тому працюємо далі, бо…”, – повідомив політик.

Він додав, що необхідно робити усе залежне, щоб якнайшвидше підготувати ЗСУ до потужного лютнево-березневого контрнаступу та зірвати плани наступу росіян.