Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко спільно з депутатами фракції направили листа Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, вимагаючи терміново скликати позачергове засідання парламенту, аби розблокувати закон, що передбачає виплати 30 тисяч гривень військовим.

Про це інформує пресслужба “ЄС”.

10 квітня 2023 року Верховна Рада України своїм рішенням ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану”, яким, зокрема передбачено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Тоді як вже 11 квітня нардеп Цабаль подав проєкт постанови, який блокує підписання закону головою ВР та президентом.

Депутатська фракція “Європейська Солідарність” непохитно стоїть на захисті прав військовослужбовців та вважає дані обставини абсолютно неприйнятними і ганебними. Ми наполягаємо на проведенні пленарного засідання Верховної Ради України з метою розгляду та відхилення всіх блокуючих постанов та усунення перешкод у підписанні закону та просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів України”, – наголошують у листі.

В іншому випадку депутати ініціюють звернення до голови ВР невідкладно ініціювати засідання парламенту відповідно до постанови Верховної Ради України №2558-ІХ, якою голова парламенту наділений правом визначення часу і місця продовження пленарного засідання Верховної Ради України.



Необхідно розблокувати 30-тисячні виплати для військових – нардепи від «ЄС» вимагають скликати позачергове засідання Ради // 2 фото

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що голосування у Верховній Раді щодо відновлення додаткових виплат військовим не гарантує, що його буде здійснено.

Довідка. З 1 лютого 2023 року військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.

У Міноборони розповіли, що “заощадили” близько 100 млрд грн після перегляду порядку виплат надбавок у 30 тисяч грн для військових, не задіяних у виконанні бойових завдань. Глава відомства Олексій Резніков зазначив, що ці кошти необхідні для забезпечення ЗСУ.

Після шквалу критики щодо цього рішення, 10 квітня парламентарі Верховної Ради більшістю проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Це стосується не лише захисників ЗСУ, а й працівників ДСНС та поліцейських.