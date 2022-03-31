Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Через це мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним.

У відомстві закликали розвантажити мережу:

  • Завжди за можливості під’єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі.
  • Вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

У Мінцифри оприлюднили відповідну інструкцію:

  • Зайдіть у “Налаштування”‎ вашого месенджера;
  • Оберіть “Дані та сховище»” або “Медіафайли”‎;
  • Вимкніть опцію “Фонове завантаження”‎;
  • У розділі “Через мобільну мережу” вимкніть “Автозавантаження медіа”‎.

Як це зробити в Telegram, запропонували переглянути у відео.

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.

“Допоможемо залишатися всім українцям на зв’язку в цей складний час!”, – закликали у Мінцифри.