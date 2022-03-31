Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Через це мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним.
У відомстві закликали розвантажити мережу:
- Завжди за можливості під’єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі.
- Вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.
У Мінцифри оприлюднили відповідну інструкцію:
- Зайдіть у “Налаштування” вашого месенджера;
- Оберіть “Дані та сховище»” або “Медіафайли”;
- Вимкніть опцію “Фонове завантаження”;
- У розділі “Через мобільну мережу” вимкніть “Автозавантаження медіа”.
Як це зробити в Telegram, запропонували переглянути у відео.
Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.
“Допоможемо залишатися всім українцям на зв’язку в цей складний час!”, – закликали у Мінцифри.
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