Українці 24/7 стежать за подіями в державі на каналах месенджерів: Telegram, Viber тощо. Це суттєво впливає на мобільну мережу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Через це мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним.

У відомстві закликали розвантажити мережу:

Завжди за можливості під’єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі.

Вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

У Мінцифри оприлюднили відповідну інструкцію:

Зайдіть у “Налаштування”‎ вашого месенджера;

Оберіть “Дані та сховище»” або “Медіафайли”‎;

Вимкніть опцію “Фонове завантаження”‎;

У розділі “Через мобільну мережу” вимкніть “Автозавантаження медіа”‎.

Як це зробити в Telegram, запропонували переглянути у відео.

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.