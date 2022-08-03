Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут переконаний, що до війни необхідно ставитися серйозніше, аби сповна усвідомити весь виклик, що стоїть перед нами. Війна, на його думку, триватиме ще довго – про перемогу в короткостроковій перспективі не йдеться.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Лівий Берег”.

Стосовно перспектив перемоги України, Чмут акцентував на двох речах: що уявляють під словом “перемога” та що війна не завершиться у короткостроковій перспективі. Вони зійшлися на понятті “перемога” повернення до кордонів України до 2013 року, з українським Донбасом і Кримом.

“Для того, щоб РФ програла війну, нам потрібно продовжувати її вести. А це означає, що це триватиме дуже довго – роки, навіть так, як зараз”, – наголосив Тарас Чмут.

Він констатував, що для ведення тривалої війни Російська Федерація має потужності, на відміну від України. Це приводить до низки сценаріїв, які Тарас Чмут назвав “не дуже популярними”: заморожені конфлікти, перемир’я, повторення корейського сценарію тощо. І усіх їх, зауважив він: Захід буде підтримувати.

Він наголосив, що заморожений конфлікт цілком вигідний для РФ, а Україна ще довго буде оговтуватися від наслідків цієї війни. До того ж Росія після паузи зможе почати новий етап наступу:

“Ми можемо думати, що Росія вмре, але поки що Росія не вмирає. 8 років вона жила під санкціями, але наважилася напасти. Заморожений конфлікт для Росії вигідний. Вони отримали південь, вони відрізали нас від Азову, сухопутний коридор в Крим, вода в Крим, вихід на Луганську і, ймовірно, Донецьку області, побита економіка України, побита ОПК, величезна демографічна і соціальна криза у нас, падіння економіки. Ми дуже довго будемо оговтуватися від цієї війни, фактично я вже не кажу про психологічні наслідки. Так, Росія не реалізувала свій глобальний задум і план, але вони можуть зупинитися на тому, що є, можуть зробити паузу на декілька років, а потім знову спробувати”.

Головний редактор “ЛБ” Олег Базар запитав, чи можливий варіант, що Україна не погодиться на оперативну паузу та продовжить наступ, відвойовуючи захоплені Росією території. На це Чмут відповів, що наша сторона не має ресурсів нападати. Він додав, що для Росії ті території Херсонщини, які зараз відвойовуються, не є критично-важливими, адже уже зрозуміло, що Миколаїв і Одесу їм не захопити.

Волонтер наголосив, що суспільство уявлення не має, якою ціною Україні дається контрнаступ:

“Ми чомусь думаємо, бо нам так показують в медіа, що ми наступаємо – і це легко. Але ми не знаємо, скільки людей ми при цьому кладемо, ми не знаємо, які в нас втрати при цьому. Якби ці цифри були відомі, ми всі зовсім інакше б говорили. Я їх точно озвучувати не буду, але це не так просто і легко, як нам озвучують у ЗМІ. Там космічні цифри. і з такими цифрами ми не звільнимо всю територію. А чому такі цифри? Бо якість особового складу, підготовка, навченість, кількість техніки й озброєння, якого немає”.

Оперативна пауза для України означає політичну кризу та зменшення підтримки Заходу. Тарас Чмут наголосив, що вірить у перемогу, але його посил у тому, що необхідно серйозніше ставитися до війни. А по тому, що він чує в медіа та по меседжах влади він може констатувати, що про серйозне ставлення не йдеться.

Війна, як стверджує волонтер, зараз сприймається як щось далеке, проте люди переконані у скорій перемозі, але про неї поки не йдеться:

“Завтра ми не виграємо. Ми виграємо в середньостроковій, у довгостроковій перспективі. Ми виграємо зараз глобальне протистояння, бо ми сидимо в Києві, а не десь у Львові. А лінія фронту проходить по Харківщині, Запорізькій області і Херсону, а не, умовно, по Житомирській і якійсь Хмельницькій чи Вінницькій областях, а могло б бути так”.

Тарас Чмут констатує, що Росія, зрозумівши, що не змогла захопити нас швидко, переводить усе у довгу гру. А в довгій грі у них більше ресурсів, ніж в України.