Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав владу створити спільний орган для виконання "дорожньої карти" щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України. Він зауважив, що Європейська Комісія сформулювала перелік вимог щодо демократії, верховенства права, антикорупційної політики, свободи слова, прав і свобод людини.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Після ратифікації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС.

“Це Збройні Сили України, героїчні наші воїни, солдати й офіцери, волонтери, народ України своєю кров’ю виборов право отримати статус кандидата. У кого зараз підніметься рука відмовити Україні і українцям?”, – запитав Порошенко.

Він зауважив, що зараз “ЄС” долучається до міжпарламентської демократії для того, щоб зробити все можливе для отримання позитивного рішення, аж допоки керівники країн-членів не сядуть за стіл в брюссельському Домі Європи.

Політик пояснив, що необхідно привернути увагу до реалізації “дорожньої карти” членства, яку Єврокомісія поставила Україні у сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики.

“Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови”, – наголосив Порошенко.

Довідка. Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Також Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.