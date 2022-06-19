Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Після ратифікації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС.
“Це Збройні Сили України, героїчні наші воїни, солдати й офіцери, волонтери, народ України своєю кров’ю виборов право отримати статус кандидата. У кого зараз підніметься рука відмовити Україні і українцям?”, – запитав Порошенко.
Він зауважив, що зараз “ЄС” долучається до міжпарламентської демократії для того, щоб зробити все можливе для отримання позитивного рішення, аж допоки керівники країн-членів не сядуть за стіл в брюссельському Домі Європи.
Політик пояснив, що необхідно привернути увагу до реалізації “дорожньої карти” членства, яку Єврокомісія поставила Україні у сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики.
“Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови”, – наголосив Порошенко.
Довідка. Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. За день до цього низка європейських лідерів підтримали інтеграцію до союзу. У перший день весни Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Також Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата 17 червня. Питання щодо євроінтеграції вирішиться під час голосування на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.
- Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.
- Петро Порошенко переконаний, що Україна повинна отримати членство в Європейському Союзі та НАТО.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії виступили за надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського союзу.