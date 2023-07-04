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Необхідно вжити додаткових заходів для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наполягає на вживанні додаткових заходів для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС.

Вівторок, 4 липня 2023, 15:33
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Джерело: France24

“З одного боку, коли я був з перевіркою на ЗАЕС, то побачив, що перших заходів для збереження кількості води у ставку-охолоджувачі вже було вжито управлінцями станції. Проте очевидно, що цього буде недостатньо у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Тому потрібно вживати додаткових заходів. Це те, що я обговорив під час свого візиту на станцію”, – розповів Гроссі.

Також він додав, що загалом ситуація – дуже мінлива через розташування ЗАЕС на самій лінії фронту.

Очільник МАГАТЕ також відзначив, що ситуація з підривом Каховської греблі стала додатковою підставою для занепокоєння.

Нагадаємо, 29 червня розпочались масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків ймовірного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Раніше, 28 червня, віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук під час підготовчого засідання міжвідомчого кризового штабу зазначила, що всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій на Запорізькій АЕС.

Варто зауважити, 27 червня, під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка, за участі президента “Енергоатома” Петра Котіна, відбулось засідання спільного міжвідомчого координаційного штабу з підготовки до проведення навчань на випадок терористичного акту РФ на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляли #Букви, у разі аварії на ЗАЕС в межах Запоріжжя та Запорізького району можуть бути евакуйовані близько 140 тисяч осіб.

Водночас міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що за нинішніми прогнозами, у разі підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції, Київ – поза межами впливу. 

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Теги: війна, АЕС, Гроссі, ЗАЕС, МАГАТЕ, небезпека, російська агресія, російсько-українська війна, ставок-охолоджувач, Ядерна загроза, ядерна катастрофа

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