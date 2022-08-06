П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телеканалу CBC News заявив про те, що світ повинен припинити купувати російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

Про це йдеться на офіційному сайті “Європейської Солідарності”.

“Світ повинен припинити купувати російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Путіна і його шантаж”, – наголосив Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телеканалу CBC News.

Також він зазначив, що не можна вірити у жодні домовленості з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ, зокрема Канаду і Європу.

“Енергоносії для нього – це лише знаряддя та один зі стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу”, – додав Порошенко.

Окрім того, п’ятий президент України закликав не боятися Путіна і зазначив, що з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея, тобто три нації у світі. Саме тому необхідно забезпечити “депутінізацію світу”.

“Нам слід нарешті повністю зупинити “Північний потік – 1”. Остаточно забути про “Північний потік – 2″. Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців. Санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися”, – заявив Порошенко.

Також він зауважив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.

“24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити”, – підсумував Петро Порошенко.