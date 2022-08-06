Про це йдеться на офіційному сайті “Європейської Солідарності”.
“Світ повинен припинити купувати російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Путіна і його шантаж”, – наголосив Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телеканалу CBC News.
Також він зазначив, що не можна вірити у жодні домовленості з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ, зокрема Канаду і Європу.
“Енергоносії для нього – це лише знаряддя та один зі стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу”, – додав Порошенко.
Окрім того, п’ятий президент України закликав не боятися Путіна і зазначив, що з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея, тобто три нації у світі. Саме тому необхідно забезпечити “депутінізацію світу”.
“Нам слід нарешті повністю зупинити “Північний потік – 1”. Остаточно забути про “Північний потік – 2″. Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців. Санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися”, – заявив Порошенко.
Також він зауважив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.
“24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити”, – підсумував Петро Порошенко.
- Нагадаємо, що в Європейському Союзі набула чинності заборона закупівлі вугілля з Росії. Ембарго почало працювати з 1 серпня.
- У липні Європейський Союз затвердив сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації. Під заборону потрапив імпорт російського золота.
- Проте за інформацією ЗМІ, Росія, ймовірно, знайшла спосіб обійти санкції заходу щодо нафти і постачає “чорне золото” через невеликий порт в Єгипті.