Президент України Володимир Зеленський вважає, що для того, аби наблизити мир, необхідно заблокувати санкціями енергетичний сектор РФ, а також зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом.

Про це він заявив під час виступу на відеоконференції лідерів “Групи Семи” та України.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія має бути повністю ізольована й покарана. Покарана і політично, і санкційно. Також він подякував європейським колегам за восьмий санкційний пакет. Проте зауважив, що він не є достатнім покаранням для Росії.

“Росія почала новий етап ескалації, а отже, потрібен новий санкційний пакет – сильний пакет. І я прошу вас розробити його! Ми маємо на рівні всієї “Групи семи”, усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою й газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста”, – зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема він додав, що саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматися про мир, про невигідність війни.

Президент України підкреслив, що з нинішнім керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути діалогу, адже він сам відкинув діалог попри всі намагання України домовитися про мир протягом років.

“Ми всі у світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав змоги завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир, і ця людина – у Москві”, – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент України під час свого виступу звернув увагу на територію Білорусі, з якої вже завдаються удари по Україні. А також зауважив, що Росія намагається прямо втягнути Білорусь у широкомасштабну війну Росії проти України, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні.

Саме тому Володимир Зеленський запропонував наступне рішення: “На кордоні України й Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні “Групи семи” підтримати цю нашу ініціативу”.