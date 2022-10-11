Про це він заявив під час виступу на відеоконференції лідерів “Групи Семи” та України.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія має бути повністю ізольована й покарана. Покарана і політично, і санкційно. Також він подякував європейським колегам за восьмий санкційний пакет. Проте зауважив, що він не є достатнім покаранням для Росії.

“Росія почала новий етап ескалації, а отже, потрібен новий санкційний пакет – сильний пакет. І я прошу вас розробити його! Ми маємо на рівні всієї  “Групи семи”, усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою й газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста”, – зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема він додав, що саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматися про мир, про невигідність війни.

Президент України підкреслив, що з нинішнім керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути діалогу, адже він сам відкинув діалог попри всі намагання України домовитися про мир протягом років.

“Ми всі у світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав змоги завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир, і ця людина – у Москві”, – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент України під час свого виступу звернув увагу на територію Білорусі, з якої вже завдаються удари по Україні. А також зауважив, що Росія намагається прямо втягнути Білорусь у широкомасштабну війну Росії проти України, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні.

Саме тому Володимир Зеленський запропонував наступне рішення: “На кордоні України й Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні “Групи семи” підтримати цю нашу ініціативу”.