Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, котрий перебуває на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот, закликав до тотальної блокади російського експорту. Він наголосив, що українські порти мають бути розблоковані не лише для експорту зерна, а й інших товарів, а також для імпорту сировини для вітчизняної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

“Чому ми говоримо тільки про експорт українського зерна, а не говоримо про експорт інших продуктів українського експорту. Чому ми не говоримо про імпорт через українські порти сировини, яка забезпечує робочі місця і функціонування української промисловості. Чому росія, яка нібито веде переговори з Туреччиною з одного боку, бомбить ракетами транспортну інфраструктуру, яка доставляє це ж зерно в одеські порти, порти Дунаю і в такий спосіб намагається сьогодні обдурити світ”, – зауважив Порошенко.

Він також привітав зусилля Туреччини, яка погодилась забезпечувати ескорти торгівельних кораблів. Політик закликав, аби це було не тільки зерно, а всі товари, оскільки експорт України має функціонувати.

Водночас Порошенко переконаний, що у разі, якщо РФ не припинить блокаду, необхідно негайно протягом тижнів, якщо не днів забезпечити тотальну блокаду російського експорту. Всього, а не тільки зерна чи нафти, не тільки газу – всього. Тому що 80% російського експорту здійснюється морем.

Під час свого виступу, лідер “ЄС” ще раз розповів про головні передумови для швидкого відновлення української економіки.

За його словами, завдання влади — модернізувати економіку на новий технологічний уклад, забезпечити захист верховенства права, демократії, свободи, щоб не дати перетворити Україну на авторитарну державу, куди ніхто не прийде. Та наголосив, що перший критерій – отримати в червні статус країни-кандидата в члени ЄС. Адже, без цього буде дуже складно завоювати довіру у потенційних інвесторів.