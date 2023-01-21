Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович розкритикував зміни у правилах щодо вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти через вилучення історії України зі списку обов’язкових предметів для складання тестів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, анонсовані міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом правила вступу до закладів вищої освіти у 2023 році, в яких складання тесту з історії України є необов’язковим роблять Україну слабшою.

“Ми у війні проти ідеї про “адіннарод”, втілювачі якої хочуть знищити нас. Знання минулого у такому протистоянні таке ж важливе як володіння зброєю”, – написав Володимир В’ятрович.

Також він нагадав, що минулого року тест з історії був обов’язковим для всіх, так само як і тести з української мови та математики. Натомість цього року МОН хоче лишити обов’язковими лише математику й українську мову, тоді як історія України буде у списку серед додаткових предметів на вибір.

“Але вони хочуть піти навіть далі. МОН заявив, що абітурієнтів допускатимуть до конкурсу на будь-яку спеціальність незалежно від того, який предмет за вибором вони складали під час тестування. Іншими словами, складати тест з історії України буде необов’язково навіть для вступу на гуманітарні спеціальності! До такого навіть Табачник не додумався”, – наголосив нардеп.

А також додав, що зараз знання історії України важливе як ніколи. В’ятрович зазначив, що історія – це фундамент нашої ідентичності, один з оборонних валів від російської агресії.

“Найкращим рішенням було б збереження тесту з історії як обов’язкового для всіх. І в будь-якому разі цей тест має бути обов’язковим для вступу на гуманітарні спеціальності. Це – червона лінія, яку жодна влада не сміє перетинати”, – підсумував Володимир В’ятрович.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році. Як і минулого року, у МОН запропонували як альтернативу ЗНО – вступне випробування у форматі удосконаленого мультипредметного тесту, який випускники складатимуть в один день.

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Йдеться про два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Також у вступника на вибір буде один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Для складання тесту виділять 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. НМТ проводитиметься у дві сесії: основну й додаткову. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні – липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном та бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.