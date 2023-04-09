9 квітня голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань "лісової корупції" Микола Тищенко повідомив, що на одного з членів ТСК та його родину скоєно замах.

Про це депутат зазначив у Facebook.

Так, за словами нардепа, невідомі підірвали автомобіль, поки невідомо чи постраждав політичний діяч.

За інформацією Тищенка, вночі на 9 квітня на політичного діяча та на його родину було скоєно замах на життя, разом з цим спалено його автомобіль.

Депутат заявив, що за однією з версій “було застосовано дрон” і після вибуху вщент згоріла автівка, яку раніше “застосовували для перевірок лісогосподарств”.

Ми працювали та працюватимемо 24/7, та тепер ще завзятіше. Думали, що відкупитись, як звикли, та це зупинить перевірки? Думали, що погрозами зможете зупинити роботу ТСК? Ні, навіть не чекайте”, – йдеться у дописі голови ТСК.

Водночас Тищенко зазначив, що члени комісії неодноразово зверталися до правоохоронних органів з повідомленням про погрози членам ТСК від лісової мафії, зокрема й під відеозапис на одному із засідань.

18 жовтня 2022 року Верховна Рада України проголосувала за постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Тоді ж автор постанови Микола Тищенко зазначив, що ТСК “дозволить встановити причини недоотримання надходжень до Державного та місцевих бюджетів внаслідок неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а у випадку підтвердження інформації – повернути недоотримані доходи та направити відповідні видатки на забезпечення виконання державою своїх функцій”.

Після цього нардепи призначили Тищенка головою новоствореної ТСК.

Нещодавно нардеп виготовив спеціальну уніформу для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради,