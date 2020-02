#Букви зібрали найцікавіші факти про “Оскар”.

Номінантів на “Оскар-2020” оголосила 13 січня 2020 року після голосування, яке тривало з 2 по 7 січня.

Транслюватиметься церемонія нагородження в 225 країнах світу. 92-а церемонія вдруге пройде без ведучого.

Вдруге без ведучого

У 2019 вперше на церемонії не було ведучого. Тоді комік Кевін Харт змушений був відмовитися від цієї ролі, а все через неоднозначні жарти про нетрадиційну сексуальну орієнтацію, які викликали обурення в американському суспільстві.

Цього року ведучого також не буде.

Володар “Оскара” на ім’я Оскар

Єдиним володарем заповітної статуетки на ім’я Оскар був письменник і лібретист Оскар Хаммерштайн Другий. Цієї премії за найкращу пісню він був нагороджений двічі: у 1941 році за пісню “The Last Time I Saw Paris” з фільму “Lady Be Good” і в 1945 році за пісню “It Might As Well Be Spring” з фільму “State Fair” .

Перша церемонія “Оскара”

Вперше церемонія відбулася 16 травня 1929 року в готелі “Голлівуд Рузвельт”. Вона тривала лише 15 хвилин. Присутніми були 250 осіб. Квиток коштував 5 доларів. Ведучим на заході був Дуглас Фербенкс.

Першою найкращою актрисою в історії кінематографа стала Джанет Гейнор (“Сьоме небо”), актором – Еміль Яннінгс (“Останній наказ”).

Перший “Оскар” за найкращу режисуру був вручений Льюїсу Майлстоуну (“Два аравійських лицарі”). Найкращими картинами 1927-29 рр. були визнані дві – “Схід сонця” й “Крила”.

26 статуеток у Волта Діснея

Найбільше “Оскарів” отримав Волт Дісней: перший – у 1932 році за мультфільм про Міккі-Мауса. Наступні статуетки він отримував майже щороку. Загалом у Волта Діснея 26 “Оскарів”.

Статуетка

Висота статуетки – 34 см, вага – 3,85 кг. Виготовлена нагорода з покритого золотом сплаву британія, встановлена на постаменті з чорного мармуру.

“Оскар” – це лицар з мечем, який стоїть на стрічковій бобіні. Згідно з легендою, творець “Оскара” Седрік Гіббонс накреслив його ескіз у блокноті під час нудної наради.

Уздовж червоної доріжки встановлюють величезні статуї “Оскара” висотою від 2,5 до 8 метрів і вагою до 550 кг.

Червона доріжка

Червона доріжка має церемоніальний характер – вона призначена для дефіле знаменитостей. Довжина доріжки становить 150 метрів, ширина – 10 метрів. Крім того, це не суцільне полотно – доріжку “збирають” з декількох рулонів. Загальна вага червоної доріжки – п’ять тонн.

Доріжку привозять до місця проведення церемонії за кілька днів, бо для того, щоб її розстелити, розрівняти потрібно два дні. Зате після проведення “Оскара” прибирають її лише за 4 години.

Заходи безпеки

Перед входом до будівлі, де відбудеться церемонія нагородження, ретельному огляду піддаються всі, навіть зірки. Для того, щоб потрапити до зали, необхідно пред’явити запрошення і пройти через рамки металодетектора.

Кожній зірці своє місце

Щоб всі гості могли знайти свої місця, на крісла встановлюють плакати з їх портретами та іменами.

Партнерів по фільму також садять поруч. Враховується і сімейний стан: подружжя і партнери будуть сидіти разом.

Підрахунок голосів

Підрахунком голосів за кожного з претендентів на премію займаються фахівці аудиторської компанії Price Waterhouse Coopers. Шестеро людей — два експерти та четверо помічників — обробляють понад 6 тис. конвертів, що надсилають члени Американської кіноакадемії. На це йде три доби. Місце проведення підрахунку — є секретним. Варто зазначити, що помічники допускаються лише до попереднього підрахунку, основним — займаються два експерти. І лине вони двоє до церемонії знають імена переможців.

Картки з іменами переможців запечатують в спеціальні конверти, які в портфелях привозять до зали напередодні проведення “Оскара”. Маршрут доставлення — також секретний.

Ще трохи цікавих фактів

У 2005 році актриса Кейт Бланшетт отримала “Оскар” за роль Кетрін Хепберн у фільмі “Авіатор”. Варто зазначити, що Кетрін також була удостоєна цієї нагороди – вона отримала чотири “Оскара”.

18 раз церемонію вручення “Оскара” вів американський комік Боб Хоуп.