Збірну Норвегії з жіночого пляжного гандболу оштрафували на 1500 євро (понад 1700 доларів) за те, що спортсменки вийшли на поєдинок чемпіонату Європи у шортах, а не бікіні.

Про це, зокрема, інформують видання The Local та The Washington Post, агентство ВВС.

Інцидент стався в рамках чемпіонату Європи з пляжного гандболу.

У неділю, 18 липня, у Варні (Болгарія) відбувся матч за третє місце між командами Норвегії та Іспанії, який завершився перемогою останньої.

При цьому збірна Норвегії вийшла на майданчик не в бікіні (як передбачено правилами Міжнародної федерації гандболу, IHF), а в синіх спортивних шортах.

Тим самим спортсменки хотіли надіслати “меседж” Європейській федерації гандболу, що жінкам, які займаються спортом, має бути дозволено носити ту форму, в якій їм зручно.

Проте у федерації вирішили оштрафувати команду за “невідповідний одяг”.

“У матчі за бронзову медаль проти Іспанії в неділю команда Норвегії грала в шортах, які не відповідають уніфікованим нормам спортивної форми, визначеним у правилах пляжного гандболу IHF. Дисциплінарна комісія вирішила накласти штраф у розмірі 150 євро на гравця на загальну суму 1500 євро”, – зазначається в рішенні Європейської федерації гандболу.

У норвезькій федерації гандболу запевнили, що Норвегія сплатить штраф, проте наголосили, що у спортсменок має бути право обирати зручний одяг, у якому вони виходять на поле.

Як пояснив у коментарі The Washington Post голова Федерації гандболу Норвегії Каре Гейр Ліо, багато спортсменок у команді скаржаться, що їхня форма не ідеальна для спорту, котрий вимагає поворотів та інших спортивних рухів на піску. За словами Ліо, вимога носити бікіні під час змагань ускладнює набір нових спортсменок.

“Федерація підтримає право команди виділяти гендерні відмінності і займатися спортом у формі, в якій вони почуваються комфортно”, – наголосив Ліо.

Відомо, що напередодні чемпіонату Норвегія просила Європейську федерацію гандболу дозволити виходити на гру в шортах, але отримала відмову. Норвезьку федерацію також заздалегідь попередили про можливі санкції за порушення правил.

Згідно з правилами Міжнародної федерації гандболу, спортсменки повинні носити плавки-бікіні “з щільною посадкою” (ширина боків повинна не перевищувати 10 сантиметрів).

Проте у найближчі місяці розглядатиметься питання щодо змін в ігровій формі у пляжному гандболі. Питання екіпірування спортсменок активно обговорюється вже кілька років.

Так, деякі гандболістки вважають правило щодо бікіні принизливим і просто непрактичним.