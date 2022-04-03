Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Вибухи були досить потужними. Від них в будинках в самому Бєлгороді бриніли вікна. За словами голови яковлевського міського округу Олега Медведєва, інцидент стався в Томарівці.
“Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули – вони не становлять небезпеки, їх відвезли. Оточення вже прибирають. Скоро рух буде повністю відновлено”, – зазначив він.
Унаслідок вибухів немає жертв. Інфраструктура міста не зазнала руйнувань.
- Нагадаємо, розслідувачі з міжнародної мережі Conflict Intelligence Team запевняють, що ракетний удар біля російського міста Бєлгород був завданий з боку РФ.
- Після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти Росії.
- Також голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.