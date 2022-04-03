Неподалік від кордону з Україною у районі російського Бєлгорода пролунали два вибухи. Вони сталися через кілька днів після звинувачення Росією ЗСУ в ударі по нафтобазі.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Вибухи були досить потужними. Від них в будинках в самому Бєлгороді бриніли вікна. За словами голови яковлевського міського округу Олега Медведєва, інцидент стався в Томарівці.