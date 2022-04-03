Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Вибухи були досить потужними. Від них в будинках в самому Бєлгороді бриніли вікна. За словами голови яковлевського міського округу Олега Медведєва, інцидент стався в Томарівці.

“Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули – вони не становлять небезпеки, їх відвезли. Оточення вже прибирають. Скоро рух буде повністю відновлено”, – зазначив він.

Унаслідок вибухів немає жертв. Інфраструктура міста не зазнала руйнувань.