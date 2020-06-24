Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено понад 4 500 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Зокрема, станом на 4 годину ранку 24 червня на території 15 районів у 165 населених пунктах Прикарпаття було підтоплено 4 596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів і 110 км автодоріг.

Рятувальники евакуювали 285 людей. Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 1 090 рятувальників і 255 одиниць техніки.

Зазначається, що вони вже відкачали воду з 60 житлових будівель, прибрали 12 повалених дерев із проїжджих частин доріг, розчистили п’ять ділянок автодоріг від зсуву ґрунту протяжністю 75 м.

Також працівники ДСНС відправили продукти (борошно, цукор, крупи, хліб) для мешканців Верховинського району, з яким було відсутнє транспортне сполучення через негоду.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін та командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено відбули на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди та здійснення повітряного моніторингу затоплених районів.

Інтенсивні опади призвели до масштабних паводків не лише у Івано-Франківській області, а також у Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Загалом підтоплено близько 200 населених пунктів.