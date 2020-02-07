На півдні країни, в Херсонській і Одеській областях, в 140 населених пунктах немає світла через негоду.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В цілому, по країні відключили електропостачання в 203 населених пунктах на території восьми областей.

Електропостачання відключили через налипання мокрого снігу та шквалистий вітер.

Світло відключили в такій кількості міст і сіл в регіонах: Одеська – 100, Херсонська – 40, Дніпропетровська – 16, Миколаївська – 11, Чернівецька – 11, Запорізька – 9, Кіровоградська – 9 і Донецька – 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

При цьому, рух на автодорогах державного значення забезпечено.

За добу рятувальники прибрали 72 повалених дерева.