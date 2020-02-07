Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В цілому, по країні відключили електропостачання в 203 населених пунктах на території восьми областей.
Електропостачання відключили через налипання мокрого снігу та шквалистий вітер.
Світло відключили в такій кількості міст і сіл в регіонах: Одеська – 100, Херсонська – 40, Дніпропетровська – 16, Миколаївська – 11, Чернівецька – 11, Запорізька – 9, Кіровоградська – 9 і Донецька – 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
При цьому, рух на автодорогах державного значення забезпечено.
За добу рятувальники прибрали 72 повалених дерева.
- 6 лютого в результаті сильного вітру і налипання мокрого снігу, на території України в 600 населених пунктах немає світла.