Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час дискусії “Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України”.
Ляшко зазначив, що найвища летальність зафіксована у Кіровоградській області – 3,3%. Однак у цій області фіксують найменше заражень. Найнижчий показник летальності у Рівненській та Черкаській областях.
“Зараз летальність у нас становить трохи менш як два відсотки – 1,9%. Це непоганий показник у порівнянні зі світовим та загальноєвропейським показниками”, – заявив Ляшко.
Від коронавірусу в Україні з початку епідемії померло 22 780 осіб.
За його словами, 84% летальних випадків зафіксовано серед пацієнтів 60+. Також Ляшко запевнив, що з середини лютого в Україні почнуть вакцинувати медиків та літніх людей, які знаходяться у зоні ризику.
Всього в Україні позитивними виявляються 23% проведених тестів.
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- Раніше в МОЗ відповіли, чи будуть першочергово вакцинувати керівництво держави.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більша частина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.