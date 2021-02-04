В Україні відсоток летальності від коронавірусу COVID-19 становить менш як 2%. Це непоганий результат у порівнянні зі світовим та європейським показниками летальності.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час дискусії “Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України”.

Ляшко зазначив, що найвища летальність зафіксована у Кіровоградській області – 3,3%. Однак у цій області фіксують найменше заражень. Найнижчий показник летальності у Рівненській та Черкаській областях.

“Зараз летальність у нас становить трохи менш як два відсотки – 1,9%. Це непоганий показник у порівнянні зі світовим та загальноєвропейським показниками”, – заявив Ляшко.

Від коронавірусу в Україні з початку епідемії померло 22 780 осіб.

За його словами, 84% летальних випадків зафіксовано серед пацієнтів 60+. Також Ляшко запевнив, що з середини лютого в Україні почнуть вакцинувати медиків та літніх людей, які знаходяться у зоні ризику.

Всього в Україні позитивними виявляються 23% проведених тестів.

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