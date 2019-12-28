Головний військовий прокурор, заступник Генпрокурора Віктор Чумак назвав "непопулярним рішенням" можливе звільнення для обміну п'ятьох екс-"беркутівців", яких звинувачують у розстрілах на Майдані.

Відповідний коментар він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

“Мене за останні 24 години тегали сотню разів. Поясню свою думку. Не може бути “абсолютної чистоти” в політико – правових рішеннях в умовах неоголошеної війни. Тільки сильні люди спроможні приймати непопулярні рішення. Нам, як нації, треба навчитись “любити своїх дітей більше, ніж ненавидіти своїх ворогів” . Це не мої слова. Це сказала Голда Меїр (ізраїльський політичний і державний діяч, – ред.)”, – зазначив Чумак.

Він також згадав про історію Гілада Шаліта – солдата Армії оборони Ізраїлю, викраденого з території цієї країни. Згодом його обміняли на більш ніж тисячу палестинських ув’язнених, більше 400 із яких були засуджені ізраїльським судом за звинуваченням у тероризмі і вбивстві.

“Тепер я готовий до побиття камінням”, – підсумував Чумак.

На цей пост відреагував журналіст Данило Мокрик, який наголосив у коментарі, що можливе звільнення колишніх бійців “Беркута” – це “зневага до всіх родичів загиблих на Майдані”.

У відповідь на це Чумак повідомив, що “старий” і переживе “ганьбу заради десятків тих людей, які повернуться додому”.

Інші користувачі Мережі також критикували можливе звільнення екс-“беркутівців”.

Варто відзначити, що Мокрик оприлюднив скріншот коментарів на своїй сторінці в Facebook. На це відреагував Віктор Чумак. Заступник голови ГПУ написав під постом журналіста, що його сторінку в соцмережі “і так читають більше”. При цьому він звертався до Мокрика на “ти”, а потім вибачився.