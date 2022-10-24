Російський міністр оборони Сергій Шойгу у дзвінку своїм західним колегам з НАТО заявив, що Україна планує атакувати РФ "брудною бомбою" під фальшивим прапором. В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Сергій Шойгу, як припускають в ISW, намагався уповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні та, можливо, послабити альянс НАТО під час нагнітання страху в розмові з кількома міністрами оборони НАТО 23 жовтня.

Шойгу окремо подзвонив своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії та США стверджуючи, що Україна готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи брудну бомбу (звичайну вибухівку, просочену радіоактивним матеріалом, який не є ядерною зброєю), щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового знищення.

Російські державні ЗМІ розширили це твердження, яке Інститут вивчення війни назвав неправдивим і смішним.

Звіти Міноборони Росії про виклики містять невеликі розбіжності; вони стверджують, що під час розмови зі своїм французьким колегою Шойгу обговорив заявлену “стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації” в Україні; обговорював “ситуацію в Україні” та робив неправдиві заяви про те, що Україна готується використати брудну бомбу у своїх розмовах з Великою Британією, Францією та Туреччиною; і просто обговорив ситуацію в Україні без згадки про брудну бомбу в розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Востаннє Шойгу розмовляв із держсекретарем Остіном 21 жовтня. Представники Сполучених Штатів, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення Шойгу, а міністр США Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.

На момент написання цієї новини Франція та Туреччина не робили офіційних заяв.

В ISW наголошують, що навряд чи Кремль готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором.

“Твердження Шойгу сприяють давній інформаційній кампанії Росії. Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести атаку із застосуванням зброї масового знищення під фальшивим прапором з перших етапів вторгнення в Україну в лютому. Міністерство оборони Росії заявило, що має інформацію про те, що США “готують провокації для звинувачення російських збройних сил у застосуванні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї” у квітні”, – наголошують в Інституті вивчення війни.

Також у відомстві нагадують, що у своїй промові перед вторгненням 24 лютого Путін заявив, що Україна готується до ядерного нападу на Росію, а російські державні ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї та планують атаки під фальшивим прапором.