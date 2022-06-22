Недоотриманий дохід у сільському господарстві - через зменшення виробництва, блокування портів та здорожчання виробничих факторів - оцінюється у 23,3 млрд доларів.

Про це йдеться в огляді Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Через недоотриманий врожай сільськогосподарських культур непрямі втрати оцінюються у 9,6 млрд доларів. Найбільше зниження прогнозованого врожаю 2022 року відбудеться у виробництвф пшениці: очікується зниження на 33%.

Натомість зниження врожаю соняшника – 32%, а ячменю – 31%. Такі показники – цілком передбачувані, адже частина виробництва цих культур знаходиться у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації.

Також у цьому році очікується, що зменшиться кількість врожаю приблизно на 22% й серед інших сільськогосподарських культур. А це спричинить додатково недоотримані доходи у розмірі 3,3 млрд доларів.

Окрім цього, відбувається значний спад поголівʼя у тваринництві. Це призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед. Відтак, загальні втрати тваринницького сектору оцінюються у 682 млн доларів.

Втрати через менший врожай багаторічних культур склали 89 млн доларів. Для того, щоб відновити плодоношення нових багаторічних насаджень, знадобиться орієнтовно п’ять років. За цей період втрати врожаю багаторічних насаджень складуть 222,4 млн доларів.

Унаслідок блокування портів відбулося зниження цін на експортно-орієнтовні культури: пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшники. Втрати складають 11,9 млрд доларів.

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну значно здорожчали фактори виробництва, зокрема – добриво та пальне. Вартість добрив збільшилися на 37%, а ціни на дизельне пальне зросли приблизно на 39 центів CША за літр. Таким чином, загальні втрати через підвищення виробничих витрат оцінюються у 859 мільйонів доларів.