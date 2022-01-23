Про це повідомляє американське видання Military.
Військові навчання стартують 24 січня. До них буде залучено авіаносець USS Harry S. Truman та союзники НАТО.
Однак у повідомленні не додали, які саме країни візьмуть участь у скоординованих морських маневрах, тренуваннях із протичовнової війни та ударів з далекої відстані.
Речник Пентагону Джона Кірбі розповів, що операція має продемонструвати “єдиний, спроможний і сильний” Північноатлантичний Альянс.
Зазначимо, що ударна група авіаносця США Harry S. Truman буде йти під командуванням сил НАТО. Її позиціюють як центральний елемент навчань.
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- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спільні військові навчання з Російською Федерацією. Заходи на лютий заплановані для протистояння Польщі, Україні та країнам Прибалтики.
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- Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі. Тому колишні високопосадовці переконані, що Північноатлантичний альянс навпаки повинен зміцнити свою оборону.