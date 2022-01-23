Про це повідомляє американське видання Military.

Військові навчання стартують 24 січня. До них буде залучено авіаносець USS Harry S. Truman та союзники НАТО.

Однак у повідомленні не додали, які саме країни візьмуть участь у скоординованих морських маневрах, тренуваннях із протичовнової війни та ударів з далекої відстані.

Речник Пентагону Джона Кірбі розповів, що операція має продемонструвати “єдиний, спроможний і сильний” Північноатлантичний Альянс. 

Зазначимо, що ударна група авіаносця США Harry S. Truman буде йти під командуванням сил НАТО. Її позиціюють як центральний елемент навчань. 