Запечатана копія оригінальної відеогри Super Mario Bros. була продана на аукціоні за рекордні $660 тисяч.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Торги провів у п’ятницю, 2 квітня, аукціонний дім Heritage Auctions, який базується в Далласі (штат Техас, США).

Копія Super Mario Bros. була придбана в 1986 році як різдвяний подарунок, але її так і не розкрили. Відеогра “була забута в ящику стола”, поки про неї не згадали на початку цього року.

У Heritage Auctions відзначили, що цей нерозкритий екземпляр Super Mario Bros. є найстарішим із відомих аукціонному дому. Крім того, що картридж запечатаний в оригінальну упаковку, на ньому записана четверта версія гри, яка випускалася дуже недовго.

“Знайти іншу копію з того ж виробничого циклу в аналогічних умовах було б схоже на пошук єдиною краплі води в океані”, – заявила Валарі МакЛекі, фахівець з відеоігор у Heritage Auctions.

Як повідомляє профільне американське видання Polygon, що спеціалізується на висвітленні новин ігрової індустрії, виручена на аукціоні сума в $660 тисяч зробила копію Super Mario Bros. найдорожчою колекційною відеогрою за всю історію.

Ця сума більш ніж у чотири рази перевищує вартість попереднього рекордсмена серед відеоігор: копії Super Mario Bros. 3, проданої за 156 тисяч доларів у листопаді 2020 року.

До цього рекорд для копії Super Mario Bros. становив 114 тисяч доларів (був встановлений на аукціоні в липні 2020 року).

ДОВІДКА. Super Mario Bros. – відеогра в жанрі платформера, розроблена і випущена в 1985 році японською компанією Nintendo для платформи Famicom. Занесена до “Книги рекордів Гіннесса” як найбільш продавана гра в історії. Після успіху гри її головний герой, Маріо, став символом компанії Nintendo і одним із найвідоміших ігрових персонажів у світі.

Платформер – жанр комп’ютерних ігор, в яких основною особливістю ігрового процесу є стрибання по платформах, лазіння по сходах, збирання предметів, зазвичай необхідних для завершення рівня.