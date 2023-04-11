Президент Володимир Зеленський зауважив, що саме зараз ми на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти — шляху, який попереду.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський зазначив, що порівняно з минулим роком у багатьох місцях нині тихіше, проте, наголосив, що це не означає, що можна “десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі”. Вже вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи, але це не означає, що зараз – “час спочивати на лаврах”.

Він пояснив, що так само, як у складі Ставки кожен відповідає за свою частину оборони держави, на шляху до перемоги кожному і кожній варто розуміти: “а що є вашими кроками до перемоги? Та чи на весь шлях вистачає цих кроків?”.

Це нерозумно – просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї б’ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України”, – заявив президент.

Водночас глава держави висловив вдячність усім українцям і українкам, “хто розуміє”, що необхідно пройти цей шлях разом до перемоги і у справжній єдності, підтримуючи одне одного та державу. Він також подякував всім партнерам у світі, хто не збавляє активності у допомозі.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ймовірні дії Росії в найближчій перспективі та стан забезпечення підрозділів Збройних сил України боєприпасами.

Зауважимо, попри численні втрати у техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбито понад 50 ворожих атак. Окрім цього, протягом доби російські загарбники завдали одного ракетного та 10 авіаційних ударів, а також здійснили більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.