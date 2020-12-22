Про це повідомляє британське видання Express.
Очевидно, люди вирішили запастися продуктами перед черговим локдауном. Крім того, обмеження припадають на період Різдвяних свят.
Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу деякі країни припинили торговельні угоди з Великобританією. Це погіршує ситуацію, адже країна закуповувала частину продуктів за кордоном. Так, британці ризикують залишитися без свіжих овочів та фруктів через рішення Франції припинити експорт продукції.
Однак і це ще не всі проблеми. Останніми вихідними на 48 годин заборонили їздити між різними регіонами Великої Британії. Через це рішення у графстві Кент застрягли вантажівки з харчами.
Водночас представники великих супермаркетів заявляють, що людям не варто панікувати. Їхніх запасів продуктів вистачить для всіх.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
- Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.