Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів Великобританії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.

Про це повідомляє британське видання Express.

Очевидно, люди вирішили запастися продуктами перед черговим локдауном. Крім того, обмеження припадають на період Різдвяних свят.

Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу деякі країни припинили торговельні угоди з Великобританією. Це погіршує ситуацію, адже країна закуповувала частину продуктів за кордоном. Так, британці ризикують залишитися без свіжих овочів та фруктів через рішення Франції припинити експорт продукції.

Однак і це ще не всі проблеми. Останніми вихідними на 48 годин заборонили їздити між різними регіонами Великої Британії. Через це рішення у графстві Кент застрягли вантажівки з харчами.

Водночас представники великих супермаркетів заявляють, що людям не варто панікувати. Їхніх запасів продуктів вистачить для всіх.