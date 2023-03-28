Священнослужителі Православної церкви України виступили проти законопроєкту, який передбачає реєстрацію "одностатевих партнерств".

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

Згідно з документом, у разі схвалення законопроєкту буде створено інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар.

Як повідомляється, Синод назвав “реєстроване партнерство” таким, що “суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки”.

Зазначено, що законопроєкт “несе загрозу для суспільної моралі”, зокрема для “фізичного та морального здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, що створена на підставі шлюбу чоловіка і жінки”.

Крім того, у ПЦУ наголосили, що ухвалення подібного законопроєкту може погіршити демографічну ситуацію в Україні.