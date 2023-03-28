Про це інформує пресслужба ПЦУ.
Згідно з документом, у разі схвалення законопроєкту буде створено інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар.
Як повідомляється, Синод назвав “реєстроване партнерство” таким, що “суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки”.
Зазначено, що законопроєкт “несе загрозу для суспільної моралі”, зокрема для “фізичного та морального здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, що створена на підставі шлюбу чоловіка і жінки”.
Крім того, у ПЦУ наголосили, що ухвалення подібного законопроєкту може погіршити демографічну ситуацію в Україні.
“Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України”, – прокоментували в ПЦУ.
- Папа Римський Франциск розкритикував закони, які криміналізують гомосексуальність, назвавши їх “несправедливими” і заявив, що “Бог любить усіх своїх дітей такими, якими вони є”. Відтак закликав католицьких єпископів вітати представників ЛГБТК у церкві.
- Ватикан висловив протест Італії щодо законопроєкту про боротьбу з гомофобією. В заяві йдеться, що документом може обмежуватися релігійна свобода католицької церкви в Італії.
- У 2018 році Папа римський Франциск заявив, що в суспільстві виникла “мода на гомосексуальність”, і закликав священиків-геїв скласти з себе сан.
- Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій опублікувала резолюцію, у якій виступила проти “популяризації одностатевої сексуальної орієнтації” та “нав’язування гендерної ідеології”.