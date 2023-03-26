Про це сповіщає Financial Times.
Згідно зі словами європейського дипломата, Сі Цзіньпінь “дуже ясно” дав зрозуміти Путіну, що Росія не повинна розгортати ядерні озброєння у війні з Україною.
Також Боррель додав, що голова КНР хоче звести до мінімуму ризик бути повʼязаним із російським вторгненням. “Китай не повністю підтримує Росію і поки що немає жодних ознак того, що Пекін надавав Москві зброю”, – зауважив очільник дипломатії Євросоюзу.
Разом з тим Боррель розкритикував Китай та Індію за закупівлі російських енергоресурсів, які здійснюються на тлі запроваджених Заходом санкцій.
Нагадаємо, що 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що його держава буцімто планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Проте, за оцінками ISW, Путін намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації, заявляючи про розміщення тактичної ядерної зброї в РБ.
- Експерти Інституту вивчення війни прокоментували майбутній візит китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Фахівці допускають, що на зустрічі очільники КНР та РФ обговорюватимуть схеми ухилення від санкцій та участь Китаю у переговорному процесі щодо врегулювання російсько-української війни.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китай все ще може піти на ескалацію та надати летальну військову допомогу Російській Федерації.
- Важливість відносин між Росією та Китаєм зросла для обох сторін, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти РФ та обмежив доступ Китаю до американських технологій з міркувань безпеки.