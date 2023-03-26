За словами голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля, нещодавня поїздка президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та його зустріч з Володимиром Путіним знизила можливість застосування Кремлем ядерної зброї.

Про це сповіщає Financial Times.

Згідно зі словами європейського дипломата, Сі Цзіньпінь “дуже ясно” дав зрозуміти Путіну, що Росія не повинна розгортати ядерні озброєння у війні з Україною.

Також Боррель додав, що голова КНР хоче звести до мінімуму ризик бути повʼязаним із російським вторгненням. “Китай не повністю підтримує Росію і поки що немає жодних ознак того, що Пекін надавав Москві зброю”, – зауважив очільник дипломатії Євросоюзу.

Разом з тим Боррель розкритикував Китай та Індію за закупівлі російських енергоресурсів, які здійснюються на тлі запроваджених Заходом санкцій.

Нагадаємо, що 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що його держава буцімто планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Проте, за оцінками ISW, Путін намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації, заявляючи про розміщення тактичної ядерної зброї в РБ.