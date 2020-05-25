Сьогодні в Києві після двомісячного карантину почав роботу метрополітен. Проте на дорогах столиці утворилися сильні затори.

Про це розподвідають #Буквы.

Затори утворилися на всіх мостах з лівого берега на правий. Найгірша ситуація з автомобільним рухом на Північному мосту з боку Троєщини.

На лівому березі затори на проспекті Соборності, Шухевича, бульварі Перова, Броварському шосе, біля станцій метро “Позняки”, “Осокорки”, “Дарниця”, “Чернігівська”, “Лівобережна”.

На правому березі ускладнено рух біля станцій метро “Політехнічний інститут”, “Університет”, “Печерська”, “Льва Толстого”, “Палац Україна”, “Олімпійський”.

Є тягучки на Набережному шосе в бік Подолу, і на проспекті Перемоги в бік центру.