Про це повідомила пресслужба глави держави.
Президент Володимир Зеленський подякував главам ОДА та поліцію за сумлінну працю, а духовенство і віруючих за громадянську свідомість і дотримання обмежень у великодні дні.
“У цьому році на богослужіння прийшло 130 тис. віруючих. В минулому році на Великдень в церквах зібралося 7,5 млн прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше дбайливе ставлення до рідних і близьких. Ми дійсно показали, що Великдень – це перемога життя над смертю”, – сказав Зеленський.
За даними керівників ОДА, в більшості храмів дотримуються домовленості з керівництвом областей і Національною поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння в більшості церков проходили або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за закритими дверима.
Також згадали в ОП і про порушення. За даними поліції, богослужіння проводилися в 13658 храмах у всіх областях України. Участь в них взяли майже 130 тис. громадян.
У 19 храмах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема, надмірне скупчення людей і відсутність індивідуальних засобів захисту.
“Найбільше порушень – у Донецькій області, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській і Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи”, – наголошується в повідомленні.
- У Херсоні в Свято-Духівському кафедральному соборі (УПЦ МП) під час великодніх богослужінь зафіксували порушення карантину.