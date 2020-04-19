У пасхальних церковних заходах взяли участь майже 130 тисяч віруючих, незважаючи на карантинні обмеження з приводу пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Президент Володимир Зеленський подякував главам ОДА та поліцію за сумлінну працю, а духовенство і віруючих за громадянську свідомість і дотримання обмежень у великодні дні.

“У цьому році на богослужіння прийшло 130 тис. віруючих. В минулому році на Великдень в церквах зібралося 7,5 млн прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше дбайливе ставлення до рідних і близьких. Ми дійсно показали, що Великдень – це перемога життя над смертю”, – сказав Зеленський.

За даними керівників ОДА, в більшості храмів дотримуються домовленості з керівництвом областей і Національною поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння в більшості церков проходили або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за закритими дверима.

Також згадали в ОП і про порушення. За даними поліції, богослужіння проводилися в 13658 храмах у всіх областях України. Участь в них взяли майже 130 тис. громадян.

У 19 храмах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема, надмірне скупчення людей і відсутність індивідуальних засобів захисту.

“Найбільше порушень – у Донецькій області, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській і Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи”, – наголошується в повідомленні.