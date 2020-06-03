Заступник голови фракції "Слуги народу", народний депутат Микола Тищенко розмістив по Києву свої передвиборні банери, незважаючи на заборону президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Раніше Тищенко на засіданні Парламенту у вівторок намагався затвердити свої банери у президента Володимира Зеленського.

У спілкуванні з якоїсь Світланою Ш про зйомки на цьому тижні Тищенко згадує, що Офіс президента просив його не починати борд-програму.

“Щодо бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив просив не починати бордпрограму”, – пише Тищенко.

Незважаючи на прохання Зеленського, Тищенко все таки розмістив передвиборні банери. Так, журналіст #Букв. помітив один з таких банерів в парку “Перемога”.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви