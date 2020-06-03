Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Раніше Тищенко на засіданні Парламенту у вівторок намагався затвердити свої банери у президента Володимира Зеленського.
У спілкуванні з якоїсь Світланою Ш про зйомки на цьому тижні Тищенко згадує, що Офіс президента просив його не починати борд-програму.
“Щодо бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив просив не починати бордпрограму”, – пише Тищенко.
Незважаючи на прохання Зеленського, Тищенко все таки розмістив передвиборні банери. Так, журналіст #Букв. помітив один з таких банерів в парку “Перемога”.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Як відомо, Микола Тищенко є одним з кандидатів на мери Києва від “Слуги народу”. Його найближчого конкурента на праймеріз Олександра Ткаченка 1 червня фракція рекомендувала призначити міністром культури. Також кандидатом на мери Києва є депутат СН Олександр Качура.
- Раніше соціологія давала Тищенку не більше 8% підтримки. Водночас місяць тому він зганьбився тим, що його ресторан “Велюр” працював під час карантину.
- У своїй річній декларації Тищенко вказав, що заробив на ресторанному бізнесі лише 600 тисяч гривень.