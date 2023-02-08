Трійця дешифрувальників випадково знайшла 57 секретних листів від Марії Стюарт до французького посла в Англії між 1578 і 1584 роками, написані складним кодом.

Про це інформує CNN.

Більшість листів зберігалася в національній бібліотеці Франції в Парижі переважно серед інших документів без позначок. Вони також були написані шифром – спеціальними графічними символами. Зазначено, що документи датуються першою половиною 16 століття і, як вважають, стосуються Італії.

Джордж Ласрі, інформатик і криптограф з Франції, Норберт Бірманн, піаніст і професор музики з Німеччини і Сатоші Томокійо, фізик і експерт з патентів з Японії – усі разом працювали над дешифруванням документів.

Зазначено, що коли дослідники почали працювати над унікальними шифрами, вони швидко зрозуміли, що листи написано французькою мовою. Команда виявила дієслова та прислівники, згадки про полон – і ключове слово: Walsingham. Сер Френсіс Волсінгем був секретарем королеви Єлизавети I. Разом усі ознаки вказували на те, що команда, можливо, знайшла листи Марії Стюарт, які вважалися втраченими протягом століть.

“Нещодавно розшифрований матеріал, який містить близько 50 000 слів, проливає нове світло на час, проведений Мері в полоні в Англії. Марія Стюарт була першою в черзі на спадкоємство англійського престолу після своєї протестантської кузини, королеви Єлизавети I. Марія була католичкою, і прихильники її релігії в Англії вважали, що вона має бути лідером нації. Вважаючи Марію Стюарт загрозою, Єлизавета I ув’язнила її. Впродовж свого життя Марія брала участь у кількох спробах католицьких повстань, які підтримувала ретельно зашифрованими листами”, – пишуть масмедіа.

Марія Стюарт підтримувала регулярне листування з союзниками і намагалася завербувати гінців, щоб приховати свої листи від ворогів. Листи розкривають нові подробиці її спілкування з Мішелем де Кастельно де Мовіссьєра, французьким послом в Англії.

Повідомляється, що у листах Марія скаржилася на умови ув’язнення та погане самопочуття. Вона поскаржилася, що її переговори з Єлизаветою I про звільнення велися несумлінно. Марія детально описала свою неприязнь до Волсінгема, а також до Роберта Дадлі, графа Лестера – улюбленця її двоюрідного брата.

Марія також намагалася підкупити чиновників королеви. Листи також демонструють горе, яке відчувала Марія, коли в серпні 1582 року її сина Джеймса – чоловіка, який через два десятиліття став королем Англії Яковом I – було викрадено.

Спочатку дослідники могли прочитати лише 30% тексту за допомогою комп’ютерного алгоритму. Потім вони вручну проаналізували символи та перевірили їх за допомогою контекстного аналізу. Більшість зусиль було витрачено на транскрипцію зашифрованих літер (загалом 150 000 символів) та їх інтерпретацію – 50 000 слів.

За словами дослідників, шифри були гомофонічними, тобто кожна літера алфавіту могла бути закодована за допомогою кількох шифр-символів. Ця практика гарантувала, що певні символи не використовувалися занадто часто. Текст також містив спеціальні символи для позначення загальних місць, слів та імен.