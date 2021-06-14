Президент України Володимир Зеленський переконаний, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.

Про це президент Зеленський заявив під час спілкування з журналістами видань Reuters, Associated Press і Agence France-Press, інформує Офіс президента.

За словами глави держави, Україна восьмий рік перебуває у стані війни та змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ, що має враховувати МВФ.

“Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше”, – сказав він.

Водночас Зеленський акцентував, що продовження співпраці України з МВФ важливе для економічної стабільності та інвестиційного клімату, адже до програми МВФ прив’язані інші програми фінансової підтримки.

“Тому ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли”, — резюмував він.

Співпраця України та МВФ

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Поки що наступні транші виділені не були.

В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила. Тодішній міністр економіки Сергій Марченко акцентував, що місія МВФ не завершилася без результату.

В лютому голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.

В травня очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.