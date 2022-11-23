Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що 23 листопада країна-терористка РФ завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати ЗСУ, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами та навіть немовлятами.

Про це Валерій Залужний зазначив у Facebook.

Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного (Х-101/Х-555) і морського базування (“Калібр”). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу “Ланцет”.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 з яких знищено.

Він висловив вдячність військовослужбовцям, “чий професіоналізм рятує життя”.

“Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, — на межі можливого”, – зазначив Залужний.

Окрім цього, він подякував країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над Україною. Та заявив, що “мир в Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України”.

23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.