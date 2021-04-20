Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.
Як відомо, минулого тижня Російська Федерація оголосила про намір закрити частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки на пів року (з 24 квітня до 31 жовтня 2021 року) для військових кораблів та державних суден інших країн. Москва робить це під приводом військових навчань.
Водночас у США розцінюють подібний крок як “чергову непровоковану ескалацію” кампанії РФ “з підриву і дестабілізації України”.
“США висловлюють глибоке занепокоєння планами Росії блокувати іноземні військово-морські та державні судна в деяких частинах Чорного моря, зокрема поблизу окупованого Криму і Керченської протоки. Росія неодноразово агресивно діяла проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, що мало вплив на міжнародну торгівлю України. Це є ще одним прикладом неспровокованої ескалації триваючої кампанії Москви з підриву та дестабілізації ситуації в Україні“, — наголосили в Держдепі.
У відомстві уточнили, що подібні дії РФ (щодо блокування в Чорному морі) виглядають особливо тривожно на тлі нарощування російських військ в незаконно окупованому Криму і біля кордонів України, чого не було з моменту вторгнення Росії у 2014 році, а також інших провокацій, до яких вдаються “сили, очолювані РФ на лінії зіткнення”.
“США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. США не визнають і ніколи не визнають анексію Криму Росією”, — зазначається в заяві.
У Держдепі також закликали РФ припинити переслідування суден у регіоні та нарощування військових сил уздовж кордонів України.
“Ми віддаємо належне Україні за її незмінну стриманість перед обличчям російських провокацій і закликаємо Росію припинити переслідувати судна в регіоні та скасувати нарощування сил уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму”, — сказано в заяві.
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